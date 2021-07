Ottima prestazione di Belinda Bencic (WTA 12), che alle Olimpiadi di Tokyo ha sconfitto la statunitense Jessica Pegula (WTA 27) con il risultato di 6-3 6-3. Dopo la rapida uscita a Wimbledon, la sangallese non godeva del favore dei pronostici, ma è riuscita a imporsi non concedendo alcuna palla break. La sua prossima avversaria sarà la mancina giapponese Misaki Doi (WTA 94), contro la quale ha sinora ottenuto tre vittorie in tre partite.