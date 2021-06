Belinda Bencic (WTA 12) non è riuscita a conquistare il suo quinto titolo di singolare in carriera. Nella finale del torneo sull’erba a Berlino, la sangallese si è arresa con il risultato di 1-6 6-1 6-3 alla russa Liudmila Samsonova (WTA 106), proveniente dalle qualificazioni. Per la giocatrice dell’est, cresciuta in Italia, dove tra l’altro risiede, si è trattato del primo successo in carriera.