Eccolo l’oro che gli appassionati del tennis sognavano. Ce l’ha regalato Belinda Bencic, che nell’ultimo atto ha avuto ragione della ceca Marketa Vondrousova (7-5 2-6 6-3). Il meno che si possa dire è che la sangallese ha lottato come una leonessa fin dall’inizio di questo torneo. Si era presentata ai Giochi olimpici con la speranza di riscattare una stagione non proprio brillante. È andata oltre ogni più rosea aspettativa: il gradino più alto del podio. Tante le ore passate in campo. Tante le energie consumate. E tutto questo per guadagnarsi non una, ma due finali. Un’impresa storica per il tennis svizzero femminile, che per quasi due decenni si è affidato soprattutto agli exploit di Roger Federer e di Stan Wawrinka. Le Olimpiadi, certo, sono qualcosa di speciale. Lo sa bene Marc Rosset, il...