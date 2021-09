(Aggiornato alle 23.11) Belinda Bencic (n. 11) è approdata ai quarti di finale dell’Open degli Stati Uniti, dove dovrà vedersela con la britannica Emma Raducanu, proveniente dalle qualificazioni, che ha avuto ragione dell’americana Shelby Rogers (6-2 6-1). La sangallese, che ha sconfitto 7-6 (14/12) 6-3 la polacca Iga Swiatek (n. 7) giocherà il suo terzo quarto di finale a New York dopo le edizioni del 2014 e del 2019. Due anni fa concluse la sua avventura in semifinale. «Sono felice per come sto giocando. Dopo un primo set molto delicato e combattuto contro Iga, ho saputo gestire bene la partita», ha detto la Bencic decisamente soddisfatta.