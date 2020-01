Belinda Bencic è saltata nei quarti di finale al torneo WTA di Adelaide, in Australia. La sangallese, settima dei valori mondiali del tennis femminile,alla prova dei fatti h avuto poco da dire al cospetto della statunitense Danielle Collins, numero 27 della graduatoria WTA e che si è imposta per 6-3 6-1 e in unôra e 5 minuti.