Emozioni a non finire per il tennis svizzero a Tokyo. Nel giro di poche ore, un’incredula Belinda Bencic ha raggiunto due finali olimpiche. Dopo quella del singolare, ecco quella del doppio in coppia con Viktorija Golubic. Gioia, lacrime, abbracci, brividi. Male che vada, il nostro medagliere si arricchirà con altri due argenti. Le rossocrociate hanno superato le brasiliane Pigossi e Stefani in due set, con il punteggio di 7-5 6-3. La partita era iniziata male, con un 4-0 in favore delle sudamericane, poi le elvetiche hanno trovato il giusto ritmo, coronando il loro sogno. In finale Belinda e Viki se la vedranno con le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, numero 1 del tabellone. In singolare, invece, Bencic sfiderà un’altra ceca, Marketa Vondrousova.