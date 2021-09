Belinda Bencic (WTA 12) e Jil Teichmann (WTA 38) si sono qualificate per gli ottavi di finale del torneo di Chicago. La campionessa olimpica ha sconfitto in tre set (5-7 6-1 6-0) l’australiana Maddison Inglis (WTA 130) e ora dovrà vedersela con la ceca Tereza Martincova (WTA 53), che ha eliminato la slovena Tamara Zidansek (WTA 33) 6-2 7-5. Nei due precedenti incontri l’ha sempre spuntata la sangallese senza perdere un set. La Teichmann è invece rimasta in corsa superando la polacca Magda Linette (WTA 54) 6-2 6-4.