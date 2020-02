Belinda Bencic, che sarà la capofila della squadra rossocrociata il prossimo weekend nella sfida di Fed Cup contro il Canada, può consolarsi almeno parzialmente dopo la prematura uscita di scena al recente Australian Open a Melbourne, dove era stata eliminata al terzo turno. La ventiduenne sangallese per la prima volta in carriera è infatti entrata nella «top 5» della classifica WTA che è stata aggiornata oggi, dopo la conclusione del primo Slam dell’anno.

Da parte sua la ventunenne statunitense Sofia Kenin, che a Melbourne si è aggiudicata il titolo femminile, il suo primo in uno Slam, ha fatto un bel balzo in avanti nella classifica WTA, poiché è risalita dal quindicesimo al settimo rango.

Passando alla graduatoria mondiale maschile, il serbo e laureato del singolare maschile Novak Djokovic si ritrova ora al primo posto per quella che è la sua settimana numero 276 (complessivamente). Il primato di 310 settimane totali detenuto dal renano Federer, quindi, non è più così lontano per Djokovic, che imponendosi a Melbourne nella finale dell’ultima domenica ha messo in bacheca il diciassettesimo Slam della carriera, così che ora si trova a tre affermazioni dal Rogerone nazionale.