Novak Djokovic parteciperà agli Australian Open 2022, che inizieranno il 17 gennaio: lo ha annunciato lo stesso numero 1 del mondo con un post su Instagram, citando una non meglio precisata «esenzione medica». Il tema è ovviamente la COVID-19, con le posizioni del fuoriclasse serbo attualmente a metà strada fra quelle no vax (ormai sui social network è stato ribattezzato «Novax Djokovic») e quelle scettiche, per lo meno sulle questioni riguardanti la privacy.

Per quale motivo?

Fino a ieri l’assenza di Djokovic dal suo Slam preferito, vinto già 9 volte, la prima nel 2008, sembrava più probabile della presenza, anche perché il direttore del torneo, Craig Tiley, aveva spiegato che non avrebbe derogato dalle indicazioni del governo riguardanti l’ingresso nel Paese da non vaccinati. In Australia pochi...