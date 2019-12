Nato nel 2017, RAFT, acronimo di Rebel Amateur Fighter Tennis, si è già guadagnato un bel successo. A testimoniarlo non sono solo i numeri degli appassionati, ma le immagini dei protagonisti, in particolare di coloro che hanno vissuto le finali di Umago (Croazia 2017), Nizza (2018) e Barcellona (2019). Se in Italia l’iniziativa ha già messo solide radici, in Svizzera ha mosso i...