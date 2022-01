Dopo la diffusione delle trascrizioni del colloquio preliminare per l’accesso in Australia tenuto tra gli agenti di frontiera e Novak Djokovic, è un altro il documento che in queste ore sta tenendo banco in quello che è ormai diventato «il caso» Nole: il modulo ATD (Australia Travel Declaration). Il Governo australiano starebbe infatti esaminando se il tennista abbia mentito sul modulo di ingresso presentato alla frontiera. Alla domanda «Negli ultimi 14 giorni precedenti al suo arrivo in Australia ha viaggiato?» è stata spuntata la casella «no». Ma il campione, entrato sul territorio il 6 gennaio, avrebbe in effetti viaggiato da Belgrado (dove si trovava a Natale, stando a immagini pubblicate sui social) in Spagna, a Marbella, da dove si sarebbe imbarcato per l’Australia.