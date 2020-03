Il rinvio del secondo Slam stagionale, il Roland Garros di Parigi, al prossimo autunno (20 settembre - 4 ottobre) ha scompigliato ancor di più il calendario del tennis mondiale. I primi attriti non hanno tardato ad emergere: prevista dal 25 al 27 settembre a Boston, la Laver Cup non intende infatti fare passi indietro. Gli organizzatori del torneo-esibizione creato da Roger Federer, nel quale una selezione di giocatori europei sfida il «resto del mondo», hanno fatto sapere che un rinvio non è preso in considerazione, dicendosi inoltre sorpresi dalla «decisione unilaterale» presa dal Roland Garros senza aver consultato l’ATP, l’USTA americana e Tennis Australia.