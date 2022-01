Gli Australian Open, oramai, sono sfumati. In gioco, però, c’è molto di più. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic e, come noto, non sei vaccinato contro la COVID-19. La domanda, a margine della sentenza della Corte Federale australiana, è una soltanto: che ne sarà, ora, della carriera del miglior giocatore del ranking ATP?

Il serbo, dati dell’ATP alla mano, è in netta minoranza. Secondo l’associazione che raggruppa i tennisti professionisti, infatti, il 97% dei migliori cento giocatori al mondo è vaccinato. Di più, l’ATP continua a raccomandare «fortemente» la vaccinazione. È l’elemento essenziale, a detta dei vertici, perché il tennis possa convivere con la pandemia.

L’espulsione pronunciata all’unanimità dalla Corte Federale australiana, insomma, potrebbe essere solo l’inizio per «Nole». Djokovic, intanto, è stato privato del suo terreno di caccia preferito: gli Australian Open, vinti nove volte in carriera. Un’occasione ghiotta, ghiottissima per superare Roger Federer e Rafael Nadal nella speciale classifica degli Slam. E attenzione, perché il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev, adesso, hanno i mezzi per spodestarlo dal primo posto del ranking.

«Il mondo è cambiato»

Ma i problemi, dicevamo, non iniziano e finiscono Down Under. Anzi, per dirla con Boris Becker, grande amico del serbo, «penso che Nole commetta un grosso errore a non vaccinarsi». E questo perché, ha spiegato il tedesco, «il mondo è cambiato ed è difficile, oggi, pensare di condurre una vita da sportivo professionista in giro per il mondo senza vaccinazione». Può darsi, e questo lo speriamo tutti, che la normalità presto o tardi tornerà. «Ma Nole ha 34 anni e non gli resta molto tempo per raggiungere i suoi obiettivi».

Speranze (forse) solo a Parigi

Allo stato attuale, considerando le restrizioni sanitarie e la globalità del circuito ATP, davanti a Djokovic si profila un vero e proprio percorso ad ostacoli. Negli Stati Uniti, sede degli US Open e di ben tre Masters 1000, la missione è addirittura impossibile: la vaccinazione completa è obbligatoria per i viaggiatori stranieri, mentre le esenzioni sono rarissime. Spoiler: un’infezione precedente alla COVID-19 non rientra fra le eccezioni, proprio come in Australia.

Se il Roland Garros ha aperto uno spiraglio, forte del concetto di bolla sanitaria, il primo ministro britannico Boris Johnson – interrogato su Wimbledon – ha tagliato corto: «Tutto quello che posso dire è che credo nella vaccinazione, penso sia una cosa meravigliosa». Uomo avvisato, mezzo salvato.

Senza Australia per tre anni?

Marion Bartoli, vincitrice proprio a Wimbledon nel 2013, alla BBC non ha usato troppi giri di parole: «Novak deve trovare un modo per vaccinarsi, altrimenti farà sempre più fatica a giocare e vincere altri tornei dello Slam».

E i guai, attenzione, potrebbero continuare anche a pandemia finita. Secondo la legislazione australiana, il secondo annullamento del visto d’ingresso – pronunciato dal ministro dell’Immigrazione Alex Hawke – in teoria impedirebbe a Djokovic di entrare nel Paese per i prossimi tre anni. Le autorità, in merito, hanno precisato che un’eccezione potrebbe applicarsi in caso di «circostanze imperiose» che riguardano gli interessi dell’Australia.

«Si vaccinerà? Non ne sono sicuro»

La determinazione di Djokovic, ha precisato Becker, è stata a lungo la sua arma migliore per vincere partite e trofei. Ora, gli si è rivoltata contro. «Abbiamo attraversato e attraversiamo tuttora un momento difficile» ha invece detto Rafael Nadal, uno dei grandi rivali. «Questa cosa riguarda il mondo intero, ma c’è una soluzione e si chiama vaccino. Tutto qui».

Djokovic farà questo passo? «Non ne sono sicuro» la chiosa di Becker. «Ma se non lo farà, fra dieci anni realizzerà di aver commesso un errore».

