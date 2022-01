Chi è Alex Hawke, l’uomo che deciderà sul caso Djokovic

La pallina è nella metà campo di Alex Hawke. Da giorni, oramai. La domanda è sempre la stessa: il ministro dell’Immigrazione risponderà alla stoccata di Novak Djokovic o subirà il punto? Uscendo dalla metafora tennistica, le speranze del serbo di rimanere in Australia passano – inevitabilmente – dalla decisione del citato Hawke. Il quale, l’anno scorso, era balzato agli onori della cronaca per aver concesso a una famiglia di asilanti – i Murugappan – di lasciare Christmas Island per raggiungere una comunità detentiva a Perth.

Ma chi è, davvero, Hawke? 43 anni, una laurea in arte all’Università di Sydney, si è unito al Partito Liberale e alle Riserve dell’Esercito nel 1995, dove ha raggiunto il grado di tenente. Per i Liberali ha lavorato per diversi politici statali e per Helen Coonan a livello...