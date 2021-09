Daniil Medvedev ha spezzato i sogni di gloria di Novak Djokovic nella finale dell’US Open. Vincitore 6-4 6-4 6-4 in 2 ore e 15’ il russo ha colto il suo primo titolo maggiore, privando nel contempo il serbo da uno storico Grande Slam.

La pressione è stata probabilmente troppo grande sulle spalle di Djokovic, che resta dunque a 20 titolo maggiori nel palmarès, così come Roger Federer e Rafael Nadal.

Le statistiche sono d’altra parte eloquenti: Nole ha commesso non meno di 38 falli diretti in questa finale, per soli 27 colpi vincenti.