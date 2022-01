Novak Djokovic, che non ha mai comunicato il suo stato di vaccinazione, ha annunciato la sua partenza per l’Australia. Gli sarebbe stata concessa una «deroga», due settimane prima degli Australian Open, che si svolgeranno dal 17 al 30 gennaio.

«Mi sono divertito molto con i miei cari durante le vacanze e oggi parto per Down Under (Australia) grazie a una deroga. Avanti 2022», ha scritto il serbo sul suo profilo Instagram per accompagnare una foto di lui all’aeroporto con una borsa da racchette.