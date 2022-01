Il caso di Novak Djokovic, partito per l’Australia per disputare il primo torneo del Grande Slam, nonostante non abbia mai fatto chiarezza sul proprio stato vaccinale, sta facendo molto discutere. E non soltanto l’opinione pubblica. Anche le autorità si stanno spaccando - lo Stato del Victoria e Tennis Australia contro il governo australiano - e stanno prendendo posizione sul caso che ha sollevato un vero e proprio polverone.

«Nessun trattamento speciale»

In particolare Karen Andrews, ministro degli affari interni, si è così espressa sulla questione: «Mentre il governo vittoriano (dello Stato del Victoria, ndr) e Tennis Australia possono permettere a un giocatore non vaccinato di competere nell’Australian Open, è il governo del Commonwealth che farà rispettare i nostri requisiti al confine australiano». Andrews ha ancora precisato che tutti coloro che non sono vaccinati e che intendono entrare nel Paese «devono fornire una prova accettabile» dei motivi medici di esenzione dalla vaccinazione per poter entrare in Australia. Se non poteranno queste prove saranno respinte dal Paese o «saranno costrette a passare una quarantena di 14 giorni», sottolineando che «nessun individuo che partecipa all’Australian Open riceverà un trattamento speciale».

Anche lo stesso primo ministro australiano Scott Morrison ha preso posizione in linea con il ministro degli affari interni e ha ribadito di aver messo in guardia il campione sul fatto che se la sua deroga non avesse retto ai controlli del Paese, avrebbe dovuto fare immediatamente ritorno a casa. «La mia opinione è che chiunque voglia entrare in Australia, debba rispettare i nostri requisiti di confine» ha dichiarato Morrison, specificando: «Ora Novak Djokovic, nel momento in cui arriva in Australia, deve, se non è vaccinato, fornire una prova accettabile che non può essere vaccinato per motivi medici per poter accedere alle stesse disposizioni di viaggio dei viaggiatori completamente vaccinati. Quindi aspettiamo quali prove ci fornirà a sostegno di ciò», concludendo che «se queste prove non dovessero essere sufficienti, allora non sarà trattato diversamente da chiunque altro e sarà sul prossimo aereo per tornare a casa. Non ci saranno regole speciali per Novak Djokovic. Assolutamente nessuna».

Il primo ministro ha anche spiegato che in passato ci sono già stati altri casi di esenzioni giustificate: «Ci sono altri casi - ce ne sono parecchi negli ultimi due anni - dove le persone hanno avuto accesso a queste esenzioni e avevano le prove adeguate per sostenere la loro richiesta in quelle circostanze. Quindi il caso non è unico. La questione è di sapere se Djokovic ha prove sufficienti per sostenere l’esenzione».

Le spiegazioni dell’organizzatore

Queste dichiarazioni arrivano a seguito delle affermazioni fatte dall’organizzatore del torneo del Grande Slam, Craig Tiley, il quale aveva spiegato che ad alcuni atleti che avessero fatto richiesta di «esenzioni mediche» alcune sarebbero state accordate secondo ciò che è stabilito dalle linee guida dai regolatori federali. «Una manciata» ha specificato Tiley. E ha aggiunto: «Abbiamo reso più difficile per chiunque fare una domanda, per assicurarci che si segua il processo giusto e che gli esperti medici se ne occupino in modo indipendente. Sarebbe certamente utile se Novak spiegasse le condizioni in base alle quali ha chiesto e ottenuto un’esenzione».

