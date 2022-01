«Djokovic non è riuscito a fornire prove adeguate per soddisfare i requisiti di ingresso in Australia - si legge nella nota dell’Australian Border Force - e il suo visto è stato successivamente annullato. L’ABF continuerà a garantire che coloro che giungono al confine rispettino le nostre leggi e i requisiti di ingresso. Chi non è in possesso di un visto valido o qualora il visto venisse annullato, sarà trattenuto e allontanato dall’Australia». Il Primo Ministro australiano, Scott Morrison, ha subito twittato: «Le regole sono regole».

Il campione serbo ha passato la notte in aeroporto, a Melbourne. Era atterrato alle 23.30 locali (le 13.30 svizzere), in vista della sua partecipazione agli Australian Open. Non essendo vaccinato, sarebbe stata un’esenzione medica a consentirglielo. Ma le autorità dello Stato di Victoria gli hanno negato la richiesta di visto. Pare che il giocatore e il team abbiano presentato un modello sbagliato. Djokovic e lo staff erano quindi stati fermati alla dogana. Secondo il Times «un membro del suo team avrebbe commesso un errore nel richiedere una sottoclasse di visto che non si applica a coloro che hanno ricevuto esenzioni mediche da un vaccino contro la COVID-19». Da qui il fermo e un «interrogatorio» in isolamento in una saletta dell’aeroporto di Tullamarina. Il padre del giocatore, indignato, aveva dichiarato: «Stanno tenendo mio figlio prigioniero da cinque ore. Se non lo rilasciano entro mezz’ora, ci raduneremo per strada». L’Australian Border Force ha dichiarato che Djokovic ha avuto accesso al suo telefono.​