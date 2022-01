Novak Djokovic sarebbe attualmente in isolamento in una stanza dell’aeroporto di Tullamarine (dove è atterrato alle 23.30 locali) e non potrebbe vedere nessuno del suo team. Lo riferisce l’emittente televisiva di Belgrado B92. Con lui ci sarebbero due poliziotti. Sdrjan Djokovic, papà del numero uno al mondo, ha confermato all’emittente la notizia. Alle 6.20 di Melbourne il canale australiano 7news.com, attraverso la trasmissione «Sunrise», ha reso nota una dichiarazione di Sdrjan Djokovic: «Non ho idea di cosa stia succedendo. Stanno tenendo mio figlio prigioniero da cinque ore. Se non lo rilasciano entro mezz’ora, ci raduneremo per strada, questa è una lotta per tutti».

Secondo il quotidiano serbo Informer, il ministro degli esteri serbo Nikola Selakovic avrebbe convocato l’ambasciatore australiano a Belgrado. «Il nostro Paese chiede che venga rilasciato immediatamente il numero uno al mondo, come è stato richiesto anche dall’ambasciatore serbo che ha contattato il giocatore e ha preso tutte le misure possibili».

Alle 4.50 locali è arrivato il primo segnale social da parte dello staff di Djokovic. Goran Ivanisevic, uno dei coach del giocatore serbo, ha postato su Instagram una foto da Melbourne: «Non proprio il viaggio più normale», ha scritto.

Djokovic sarebbe stato bloccato in aeroporto perché non in possesso di una documentazione adeguata a giustificare la sua esenzione medica. L’esenzione accettata per partecipare agli Australian Open potrebbe non essere sufficiente per garantirgli l’ingresso nel Paese.

Il campione, lo ricordiamo, è partito per disputare gli Australian Open nonostante non sia vaccinato, grazie a un’esenzione medica. Ne è nato un caso mondiale. Karen Andrews, ministra australiana per gli affari interni, non le ha mandate a dire: «Mentre il governo vittoriano e Tennis Australia possono permettere a un giocatore non vaccinato di competere nell’Australian Open, è il governo del Commonwealth che farà rispettare i nostri requisiti al confine australiano. Tutte le persone in arrivo non vaccinate devono fornire una prova accettabile dei loro motivi medici di esenzione al fine di entrare in Australia, altrimenti verranno respinte o saranno costrette a scontare una quarantena di 14 giorni. Nessun individuo che partecipa all’Australian Open riceverà un trattamento speciale».

L’organizzatore del torneo, Craig Tiley, ha dichiarato a Channel 9 che 26 atleti hanno fatto richiesta di esenzioni mediche e solo «una manciata» è stata concessa secondo le linee guida stabilite dai regolatori federali.

