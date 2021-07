Non è stato il miglior Novak Djokovic di sempre. Ma è bastato per superare Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon e conquistare lo Slam numero venti in carriera. Venti, già. Proprio come Roger Federer (che si è subito complimentato con «Nole» via Twitter) e Rafael Nadal. Berrettini, bravo a recuperare e poi ad aggiudicarsi la prima frazione, con il passare dei minuti non ha più saputo tenere testa al serbo, impostosi con il risultato di 6-7 4/7 6-4 6-4 6-3. Djokovic ha dato l’impressione, inizialmente, di subire la pressione così come il servizio dell’avversario. Poi, però, ha trovato ritmo e break. Aggressività, anche. E per l’italiano, pur generoso, non c’è più stato scampo.