Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic si gioca lunedì le sue chances di partecipare all’Open d’Australia domandando alla giustizia della nazione del Down Under di essere esentato dall’obbligo vaccinale in quanto contagiato dalla COVID-19 nel mese di dicembre. Ecco quali sono gli scenari possibili che potrebbero scaturire dall’udienza che si apre, online, al Tribunale federale alle 10h ora locale (la mezzanotte di domenica in Svizzera).

Vince Djokovic

Se il giudice Anthony Kelly si pronunciasse in favore del serbo, il visto del tennista tornerebbe ad essere valido. Si tratterebbe di una vittoria sensazionale per Djokovic, ostile ai vaccini, e di una clamorosa sconfitta per il governo australiano, che applica delle restrizioni draconiane alle frontiere del Paese da ormai due anni allo scopo di lottare contro la diffusione del coronavirus.

Se si concretizzasse questo scenario, gli avvocati della star serba domanderebbero, con un documento di 35 pagine, la sua «liberazione immediata» al più tardi lunedì alle 17h. I legali di Djokovic hanno inoltre chiesto al giudice di pronunciarsi «il più presto possibile», senza attendere l’elaborazione dell’argomentazione giuridica che, secondo gli stessi, potrebbe essere pubblicata più tardi.

L’Open d’Australia debutterà infatti sette giorni dopo l’udienza di lunedì. Il fratello di Novak Djokovic, ad ogni modo, ha detto ai media serbi che non sa se Novak parteciperà al torneo in caso la giustizia gli desse ragione. «Penso che non lo sappia ancora nemmeno Novak - ha spiegato il fratello - in quanto in questo momento è in balia delle emozioni. Credo difatti che, in questo momento, il tennis e il Grande Slam siano le ultime delle sue preoccupazioni».

L’Australia fa appello

In caso venisse data ragione a Djokovic, ad ogni modo, il governo australiano non mancherebbe di fare appello contro una simile decisione ha dichiarato Christopher Levingston, specialista in diritto dell’immigrazione che vanta più di vent’anni di esperienza. Durante l’appello, «il Signor Djokovic resterebbe in detenzione d’immigrazione», ha dichiarato analizzando la questione.

Vince il governo australiano

Se l’udienza desse ragione al governo australiano, è probabile che quest’ultimo cercherebbe di procedere all’espulsione del serbo dal Paese. Il tennista verrebbe fatto salire sul primo volo disponibile dall’aereoporto di Melbourne.

Ricordiamo infatti che giovedì scorso, il giudice ha ordinato alla ministra dell’interno Karen Andrews di non espellere Djokovic fino al momento in cui la procedura per la revoca del visto non fosse conclusa, ciò che accadrà lunedì alle 16h.

Christopher Levingston ha dichiarato che le argomentazioni del governo si basano su delle misure della legge sull’immigrazione che, secondo lui, «finiranno per far fallire la domanda del Signor Djokovic».

In virtù di tale legge, la ministra deve solamente dimostrare che la presenza del titolare del visto «sarebbe, può o potrebbe essere» un rischio per la sanità, la sicurezza o il bene degli australiani.

Anche se il governo del Down Under dovesse vincere, comunque, la star serba potrebbe fare ricorso.

Djokovic fa appello

Se il giudice rigettasse la domanda di Djokovic, quest’ultimo potrebbe fare ricorso. «Se dovesse perdere, è molto probabile che farà ricorso» ha detto John Findley, avvocato-direttore esperto soprattutto di questioni migratorie. «In questo scenario, gli avvocati del tennista dovrebbero far valere che c’è stato un errore e probabilmente segnalare un elemento di diritto non provato» ha aggiunto.

Anche se l’appello fosse interposto, secondo Levingston, Djokovic non potrebbe comunque girare liberamente fino a quando la questione non sarà risolta.

Anche se il giudice permettesse un ricorso, non potrebbe comunque ordinare al governo di accordare un visto che permetta al serbo di uscire dalla detenzione, ha supposto l’avvocato. Un simile visto potrebbe invece venir accordato dalla ministra australiana dell’interno, anche se è poco probabile che lo faccia se si considera la posizione del governo sulla questione e l’impatto politico che la decisione di liberare Djokovic avrebbe.

