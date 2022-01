Djokovic ha falsificato il test positivo?

È notizia di questa mattina che i legali di Novak Djokovic serbo hanno depositato un documento che giustificava l’esenzione alla vaccinazione perché aveva contratto la COVID-19 il 16 dicembre, «data del primo test PCR positivo». La bufera sul caso non si è per nulla placata. Anzi, è stata alimentata da varie fotografie circolate in internet e riportate da diversi media che ritraggono il tennista serbo a un evento lo stesso giorno dell’esito del tampone e il giorno dopo, quindi il 17 dicembre, a una premiazione presso il Novak Tennis Center di Belgrado. In molti, soprattutto il noto giornalista del New York Times Ben Rothenberg, hanno sollevato dubbi sul documento presentato dai legali di Djokovic. Nello specifico non è chiaro se il test PCR eseguito dal tennista è stato effettuato il 16 dicembre oppure il 16 dicembre è la data in cui gli è stato comunicato l’esito. Potrebbero essere anche entrambi i casi, visto che i risultati possono essere ottenuti in poche ore. Inoltre, sempre Rothenburg riferisce sul suo profilo Twitter che Djokovic avrebbe in ogni caso mancato il termine per ricevere un permesso eccezionale da Tennis Australia. Secondo quanto comunicato dall’organizzazione sul proprio sito, infatti, il termine per richiedere questo permesso aveva scadenza il 10 dicembre, circa una settimana prima dell’infezione del tennista.