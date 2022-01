Djokovic inserito nel tabellone degli Australian Open

Novak Djokovic è ancora in attesa di capire se potrà restare in Australia e giocare gli Open in programma dal 17 gennaio a Melbourne. E pare che dovrà attendere. Una fonte federale avrebbe infatti confermato al Sydney Morning Herald che il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke sta ancora valutando la questione e non prenderà alcuna decisione oggi (in Australia ci sono dieci ore di fuso orario rispetto alla Svizzera). «Il caso» si trascina pertanto al settimo giorno.

Alle 15.45, il premier australiano Morrison ha tenuto una conferenza stampa per aggiornamenti riguardanti le misure relative alla COVID-19. E non ha fatto nessun riferimento al caso Djokovic. Interpellato al riguardo da un giornalista, ha infine risposto: «Mi riferirò alla dichiarazione più recente del Ministro dell’immigrazione in cui la posizione non è cambiata. Non faremo ulteriori commenti in questo momento».