Lo ha annunciato lui stesso via social media e la notizia – dopo quanto successo al torneo di beneficenza dell’Adria Tour – sorprende solo a metà: il numero 1 della classifica mondiale Novak Djokovic è stato testato positivo alla COVID-19. Al momento sta bene e non avverte sintomi. Anche la moglie Jelena ha contratto il virus, mentre il test effettuato sui figli della coppia ha dato esito negativo. Djokovic ha deciso di mettersi in quarantena per quattordici giorni. A margine della tappa dell’Adria Tour voluto proprio da Nole avevano già comunicato di aver contratto il coronavirus il giocatore bulgaro Grigor Dimitrov, il croato Borna Coric e il serbo Viktor Troicki. Stessa sorte per il preparatore fisico di Djokovic, Marko Paniki, così come per l’allenatore di Dimitrov, Christian Groh.

