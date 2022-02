«Capisco le conseguenze della mia decisione», ha dichiarato Djokovic. «Capisco che non essendo vaccinato non sono in grado di viaggiare per la maggior parte dei tornei al momento». Aggiungendo: «Sostengo pienamente la libertà di decidere se essere vaccinati o meno», sottolineando però di non essere per principio contrario e di non voler quindi essere associato al movimento no-vax.