Novak Djokovic ha lanciato con un successo il torneo ATP 500 di Dubai: il serbo ha sconfitto con un doppio 6-3 l’italiano Lorenzo Musetti. Per il numero 1 al mondo si è trattato di un ritorno alle competizioni dopo una pausa prolungata. In gennaio era infatti stato costretto a rinunciare all’Open d’Australia di Melbourne, dove avrebbe voluto difendere il titolo. Al campione non era stato concesso partecipare alla prima prova del Grande Slam perché non si era conformato alle regole. Non si era infatti vaccinato contro il coronavirus.