Il numero uno del ranking mondiale Novak Djokovic è stato battuto sabato in semifinale nel “suo” torneo a Belgrado. Il russo Aslan Karatsev (ATP 28) l’ha dominato in tre set e gli ha inflitto la seconda delusione dopo la prematura uscita di scena agli ottavi di finale a Montecarlo.

Il serbo si è inchinato 5-7 6-4 4-6 al termine di un incontro in cui non è riuscito a trovare il suo ritmo di crociera, mostrandosi nervoso in particolare al servizio.