Novak Djokovic è di nuovo in detenzione. Il campione è stato portato al Park Hotel, il centro di detenzione Carlton dove era stato trattenuto dopo la prima cancellazione del suo visto, e dove passerà almeno una notte in attesa dell’udienza della Corte federale che si terrà domenica, durante la quale sarà discusso il suo appello contro l’espulsione dal Paese. Lo rendono noto i suoi avvocati. Secondo il governo, infatti, la presenza in Australia del numero uno del tennis mondiale, non vaccinato contro il COVID, «potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini». Le autorità australiane hanno presentato per questo una memoria davanti alla giustizia, chiedendo l’espulsione del serbo dal paese.