Novak Djokovic non muore mai. Sotto due set a zero nella finale del Roland Garros contro il greco Stefanos Tsitsipas, è riuscito a recuperare lo svantaggio per conquistare il suo secondo titolo sulla terra rossa parigina e il suo diciannovesimo Slam. Il serbo ha confermato la sua leadership a livello mondiale sconfiggendo l’avversario per 6-7 6/8 2-6 6-3 6-2 6-4. È il primo dell’era Open ad aver conquistato almeno due volte tutte le prove maggiori. Prima di lui, in passato, avevano realizzato l’impresa solo Roy Emerson e Rod Laver.

«Nole» ha realizzato un’autentica impresa, come Björn Borg nel 1974, Ivan Lendl nel 1984, Andre Agassi nel 1999 e Gaston Gaudio nel 2004: vincere la finale degli Open di Francia dopo essere stato sotto per due set a zero.

Ora, con il suo diciannovesimo titolo del Grande Slam in tasca, il numero 1 del mondo avrà l’opportunità di raggiungere Rafa Nadal e Roger Federer a quota venti qualora dovesse vincere Wimbledon tra quattro settimane.

Djokovic era alle corde dopo aver perso il secondo set. Tsitsipas era in controllo del match. Ancora una volta, proprio come agli ottavi contro Musetti, il serbo è tornato negli spogliatoi per un breve periodo per ricaricare le batterie. Cambiato il vento, per Tsitsipas – sempre più esausto – non c’è più stato nulla da fare.

