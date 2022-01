Il giudice Anthony Kelly, che ha presieduto l’udienza, ha dato poco fa lettura della sentenza: in un verbale concordato sia dal governo che da Djokovic, annulla la cancellazione del visto di Novak Djokovic, ordina al governo di pagare le sue spese e che Djokovic sia rilasciato dalla detenzione entro 30 minuti con il suo passaporto e gli effetti personali.

Il campione era in attesa della sentenza da parte della corte australiana, che doveva stabilire se potesse o meno restare nel Paese per disputare le gare dell’Australian Open, il primo dei tornei del Grande Slam. L’udienza è iniziata intorno alla mezzanotte ora svizzera (le 10 locali) e i dibattimenti sono proceduti lentamente durante tutta la notte.

«Cos’altro avrebbe potuto fare di più?»

Durante l’udienza, che Djokovic ha potuto seguire online, il giudice federale Anthony Kelly è sembrato prendere le parti del campione 34.enne, ma questo non ha pregiudicato la sua decisione finale, dato che anche gli avvocati australiani hanno presentato i loro argomenti.

«Cos’altro avrebbe potuto fare quest’uomo?», ha chiesto il giudice. Riconoscendo che era un po’ «nervoso», il magistrato ha detto che il serbo aveva fornito prove, da «un professore e medico eminentemente qualificato», riguardo alla sua richiesta di esenzione medica.

«Completamente confuso»

Secondo gli avvocati dello sportivo, il giocatore era «completamente confuso» quando è stato interrogato per diverse ore nella notte tra il 5 e il 6 gennaio all’aeroporto di Melbourne. Hanno sostenuto che è stato privato di qualsiasi mezzo di comunicazione con il suo entourage durante il suo interrogatorio.

Il Governo australiano potrebbe ancora espellere Djokovic

Il Governo potrebbe muoversi per annullare di nuovo il visto di Djokovic, anche dopo la sentenza emessa dalla corte. Il ministro federale dell’immigrazione ha infatti avvertito che potrebbe esercitare ulteriori poteri per cancellare di nuovo il visto del campione, subito dopo che il giudice della corte federale ha ribaltato la cancellazione iniziale. Questo potrebbe costargli un divieto di entrata sul territorio australiano della durata di tre anni.

L’avvocato che agisce per il governo, Christopher Tan, ha riferito alla corte poco tempo fa che il ministro dell’immigrazione - Alex Hawke - ora considererà se esercitare il suo «potere personale di cancellazione», anche se il giudice Kelly ha ribaltato la decisione del ministro degli affari interni di annullare il visto in primo luogo.

Il Governo australiano aveva già preso una decisione: ieri sera era infatti giunta la notizia che, secondo le autorità di Canberra, l’infezione da COVID-19 non è una motivazione sufficiente per l’ottenimento dell’esenzione medica e che il campione serbo non ha fornito ulteriori prove chiare che riguardassero eventuali controindicazioni al vaccino. Il Governo ha specificato di poter verificare le prove e revocare il visto.

Ripercorriamo gli ultimi passi della vicenda che ha fatto discutere negli scorsi giorni.

La battaglia in tribunale

Djokovic ha fatto appello alla corte australiana contro la cancellazione del suo visto. L’udienza per cercare di rimanere su suolo australiano e provare a vincere un 21.esimo Grande Slam si è aperta lunedì dopo un leggero ritardo dovuto a un problema informatico dovuto alle troppe connessioni per guardare lo streaming online, ha riferito un portavoce del tribunale.

Il campione serbo si è giocato le sue possibilità di partecipare agli Australian Open, convincendo il tribunale locale che è stato contagiato dalla COVID-19 a dicembre e che questo motivo fosse sufficiente per esentarlo dalla vaccinazione obbligatoria. Ricordiamo che il 34.enne numero uno del mondo ha subito la revoca del suo visto all’arrivo in Australia la scorsa settimana per non aver dimostrato di avere il vaccino COVID-19 o di avere una valida ragione medica per non essere vaccinato.

Durante l’udienza il team legale dell’atleta ha presentato i suoi argomenti. Qualunque fosse stata la decisione, comunque, un appello da entrambe le parti potrebbe prolungare la permanenza di Djokovic nel centro di detenzione, ma il tempo stringe dato che siamo ormai a otto giorni dall’inizio del torneo.

Sabato, gli avvocati del numero uno del mondo avevano riportato in un documento della corte federale australiana che Djokovic era risultato positivo alla COVID-19 il 16 dicembre 2021. Tuttavia, il campione ha partecipato a due eventi pubblici a Belgrado, senza mascherina, lo stesso giorno e il giorno dopo il test, secondo varie pubblicazioni sui social network.

Il motivo dell’esenzione

La Federazione australiana di tennis aveva concesso al numero uno un’esenzione per giocare nel primo Grande Slam della stagione a causa dell’infezione di dicembre, dopo che la sua domanda era stata approvata da due commissioni mediche indipendenti, hanno detto i suoi avvocati.

Ma quando Djokovic è arrivato in Australia mercoledì sera, le autorità federali gli hanno negato l’ingresso, dicendo che i suoi motivi di esenzione non soddisfacevano i requisiti per l’ingresso.

Il governo australiano insiste sul fatto che un’infezione recente conti solo come esenzione per i residenti, non per i cittadini stranieri che cercano di entrare nel paese. Djokovic «non è vaccinato», hanno detto gli avvocati australiani nelle loro conclusioni presentate domenica. «La domanda di visto deve essere rifiutata», hanno ribadito.

Agli stranieri è ancora vietato viaggiare in Australia, e quelli che sono ammessi devono essere completamente vaccinati o avere un’esenzione medica.

