Novak Djokovic (n. 1) potrà inseguire il suo 18.esimo titolo del Grande Slam domenica a Melbourne. Il serbo ha raggiunto per la nona volta l’ultimo atto dell’Open d’Australia - che si è aggiudicato a otto riprese - sconfiggendo il russo Aslan Karatsev (114. ATP), proveniente dalle qualificazioni, per 6-3 6-4 6-2. Djokovic se la vedrà in finale con il vincente della sfida tra Daniil Medvedev (n. 4) e Stefanos Tsitsipas (n. 5).