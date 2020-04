È felice come un bambino, Roger Federer. Il sorriso che illumina il suo volto dice più di mille parole: scherza, fa battute, prende in giro Wawrinka. Stanislas all'inizio sembra più serio, fatica forse a realizzare ciò che gli sta capitando: poi, pian piano, si scioglie. Le domande sono quasi tutte per il basilese, ma guai a sottovalutare il ruolo del vodese, che è riuscito a prendere per mano il più esperto e talentuoso compagno e a fargli dimenticare la delusione per l'eliminazione nei quarti del singolare contro Blake. Una prima partecipazione alle Olimpiadi e subito una medaglia d'oro: non male, vero? Sono passati solo pochi minuti da quando i due, battendo in finale in quattro set (6-3 6-4 6-7 6-3 in 2 ore e 48' di gioco) la coppia svedese Simon Aspelin/Thomas Johansson, hanno vinto il torneo di doppio, regalando così alla Svizzera la seconda medaglia d'oro di questi Giochi Olimpici. Sono stati premiati subito sul campo centrale, con le note dell'inno svizzero che risuonano e fanno scendere anche la lacrimuccia. Della partita appena conclusa non ha francamente voglia di parlare nessuno. Tutti chiedono di descrivere sensazioni, emozioni, significati. Ed allora ci limitiamo a dire che Roger e Stan non hanno rubato assolutamente nulla, accusando un unico momento di leggera flessione nella terza frazione, vinta al «tie-break» dagli svedesi. Determinati, concentrati: era troppa la voglia di vincere dei rossocrociati. Sembrava che Roger stesse rigiocando la finale di Wimbledon. «Come on», «yes» e pugni chiusi ad ogni punto importante o spettacolare. Sensazioni, emozioni significati. Attacca Federer: «Quando ho servito sul "match point" ero davvero teso. Sono abituato a giocare questo genere di punti, ma in doppio le cose sono un po' diverse. Nonostante la pressione, questi sono i momenti che ogni tennista vorrebbe vivere. Adesso il mio sogno olimpico è diventato realtà: sono fiero per me, per Stan e per tutta la Svizzera. Ho vinto tanto in singolare, ma questo è senz'altro uno dei momenti più forti della mia carriera». L'intesa in campo con Wawrinka è stata ottima: «In campo e fuori - precisa Federer - Tra di noi si è creato qualcosa di speciale. Mi è sempre piaciuto giocare il doppio, ma ne faccio pochi perché negli ultimi anni avevo altri obiettivi da raggiungere. Il concetto di sport di squadra mi appassiona: quando ero stato convocato per la prima volta in Coppa Davis, poco più che 16.enne (da Claudio Mezzadri, ndr), avevo toccato il cielo con un dito. Giocare il doppio mi ha fatto dimenticare in fretta la sconfitta contro Blake: quella notte non ero nemmeno triste quando sono andato a dormire».