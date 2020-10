Una giornata storica per il tennis argentino: Diego Schwartzman (n. 12) e Nadia Podoroska (131. WTA) si sono qualificati per la loro prima semifinale di una prova del Grande Slam. Dopo una battaglia durata oltre 5 ore, Schwartzman ha avuto ragione dell’austriaco Dominic Thiem (n. 3), recente vincitore all’Open degli Stati Uniti, con il risultato di 7-6 (7/1) 5-7 6-7 (6/8) 7-6 (7/5) 6-2. Venerdì il sudamericano dovrebbe vedersela nel penultimo atto con Rafael Nadal (n. 2), sempre che quest’ultimo sia riuscito ad avere ragione del giovane e sorprendente italiano Jannick Sinner.

Nadia Podoroska, che ha sconfitto l’ucraina Elina Svitolina (n. 3) 6-2 6-4, è invece diventata la prima donna dell’era Open ha raggiungere le semifinali a Parigi arrivando dalle qualificazioni. Prima qualificata per il penultimo atto di un «Major» dal 1999 (dopo Alexandra Stevenson a Wimbledon) e prima argentina ad andare così lontano in una prova del Grande Slam dal Roland Garros 2004 (Paula Suarez), la 23.enne Podoroska se la vedrà domani con la polacca Iga Swiatek, vittoriosa sull’italiana Martina Trevisan (6-3 6-1).

Un’indagine per «truffa organizzata» e «corruzione attiva e passiva» è intanto stata aperta a Parigi in relazione a un match del Roland Garros. Secondo i quotidiani «Die Welt» e «L’Equipe», la sfida in questione sarebbe quella del primo turno del doppio femminile che, il 30 settembre scorso, ha opposto la coppia formata dalle romene Andreea Mitu e Patricia Maria Tig a quella composta dalla russa Yana Sizikova e dall’americana Madison Brengle. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe in particolare il doppio fallo della Sizikova con cui la partita si è chiusa a favore delle romene. Gli investigatori avrebbero appurato che c’è stato un flusso anomalo di giocate sul successo di Mitu-Tig.