Nel primo torneo dopo il lockdown si è fermata alle semifinali. Susan Bandecchi si ritiene abbastanza soddisfatta, ma sa di poter dare di più. «Sono felice di essere tornata a giocare in questo Swiss Masters 2020 di Cadro. Davvero una bella iniziativa. Tutti i miei complimenti alla famiglia Margaroli. E, naturalmente, anche agli sponsor».

Cosa significa giocare un vero torneo con una preparazione ridotta?

«Per tutti gli sportivi gli ultimi quattro mesi non sono stati facili da digerire. La lunga pausa per la pandemia da coronavirus fortunatamente è alle spalle. Ma non sappiamo ancora bene cosa ci aspetta».

Quando hai ripreso ad allenarti seriamente?

«Quando il virus è diventato l’argomento delle prime pagine dei giornali, circa quattro mesi fa, ero in Brasile. Avrei dovuto giocare un torneo che,...