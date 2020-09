Dal Foro Italico alla Porte d’Auteuil il passo è breve. Cosa ci ha fatto capire il Masters 1000 romano in vista del Roland Garros, che sta per iniziare? Prima di tutto che il personaggio del momento resta Djokovic. Anche se Nadal sarà ancora l’uomo da battere. Ne abbiamo parlato con il giornalista e scrittore Stefano Semeraro.

Sembra che Djokovic abbia allungato il passo. Quinto successo a Roma, 36.esimo titolo in un Masters 1000 e un’altra settimana da numero uno. Il serbo è arrivato a quota 288. e il record di Federer (310 settimane da leader) appare forse un po’ più fragile. «Quello che impressiona di Novak - dice il giornalista italiano - è che in questa stagione ha vinto 31 partite su 32. Non le avrà giocate tutte nel migliore dei modi, ma i numeri, che non sempre dicono tutto, sono impressionanti....