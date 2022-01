Nella nota pubblicata in giornata, la Corte ha spiegato: «Secondo il Migration Act, basta che la presenza di Djokovic in Australia sia, o possa essere, un rischio per la salute, sicurezza e buon ordine della comunità australiana» perché al ministro Hawke venga concesso di agire come ha fatto.

Gli avvocati di Djokovic avevano sostenuto domenica che la posizione di Djokovic non poteva essere definita «anti-vaccinazione», e che Hawke aveva fatto affidamento su di un articolo della BBC, selezionandone solo alcuni aspetti, per esprimere questo giudizio. Secondo i legali, non poteva essere dimostrato che la presenza in Australia del campione fosse una minaccia alla «coesione sociale», come sostenuto dal Governo. I tre giudici hanno però convenuto con il ministro dell’immigrazione: «Le opinioni di Djokovic, espresse nell’articolo della BBC, erano pubblicamente note anche prima che ci fosse un vaccino contro la COVID-19». Secondo la Corte, il ministro non ha dunque sbagliato nel dedurre che «Djokovic avesse deciso di non vaccinarsi, nonostante i preparati fossero disponibili da un anno. Djokovic ha scelto di non essere vaccinato perché contrario». E data per appurata la sua contrarietà alla vaccinazione, i giudici hanno poi sottolineato: «Una celebrità può influenzare le persone di tutte le età, giovani o vecchi, ma forse soprattutto i giovani e gli impressionabili, ad emularlo», ha detto la Corte.