«Sono contento e orgoglioso di poter giocare e competere in uno dei tornei più importanti al mondo» ha scritto Caruso su Instagram. «Capisco il dispiacere di Novak nel non poter partecipare e gli auguro di tornare a fare presto quello che ama». E ancora: sull’accaduto in sé, prosegue l’azzurro, preferisce non esprimersi perché non conosce i dettagli e, soprattutto, «perché non trovo corretto dare giudizi». La risonanza mediatica, ammette, è tanta «e tende a prendere energia». Un’energia che Caruso spera di conservare «e usare domani in partita».