Cosa ricorderemo dello US Open 2021? La vittoria di Emma Raducanu e la sconfitta di Novak Djokovic. La 18.enne proveniente dalle qualificazioni al suo primo successo in una prova maggiore senza perdere un set e il campione serbo che ha fallito l’obiettivo del Grande Slam. Non ci era ancora capitato di vedere Novak con le lacrime agli occhi. Stavolta è successo: durante e dopo una partita durata tre set, un match che ha regalato comunque uno spettacolo di alta qualità. Merito di entrambi i protagonisti di questo ultimo atto a Flushing Meadows. Daniil Medvedev - impostosi 6-4 6-4 6-4 - ha mostrato una straordinaria maturità. Contenere la rabbia agonistica del numero 1 non è stato semplice. E, forse, è stato ancora più difficile mantenere il sangue freddo quando il pubblico di New York ha iniziato...