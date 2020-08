Il video dell'allenamento delle giovani tenniste Vittoria e Carola sui tetti di Finale Ligure in pieno lockdown ha fatto il giro del mondo raccogliendo milioni di visualizzazioni. Nei giorni corsi, quelli della ripartenza in Italia, quando anche il gioco del tennis è tornato sui campi, Barilla ha reso possibile un incontro speciale: il suo ambassador Roger Federer - idolo di Vittoria e Carola - ha deciso di andare a far visita alle due ragazze a Finale Ligure.

«La loro reazione al mio arrivo non avrebbe potuto essere più carina, e sorprendente - le parole di Federer - Personalmente è stato un momento speciale nella mia carriera di giocatore di tennis, in cui ho avuto l'occasione di sorprendere giovani fan come Carola e Vittoria. Il tetto è stato un luogo eccezionale in cui giocare. L'avevo visto precedentemente sui social media e trovarmi lì di persona è stato grandioso. Ho giocato in tanti posti magnifici in tutto il mondo ma questo resterà decisamente uno dei migliori perché legato a un'esperienza speciale».