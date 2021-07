Roger Federer (n. 6) ha centrato il suo primo obiettivo a Wimbledon, ossia qualificarsi per gli ottavi di finale. L’otto volte vincitore del torneo londinese si è imposto 6-4 6-4 5-7 6-4 sul britannico Cameron Norrie (n. 29) sabato nel terzo turno. Per accedere per la 58.ma volta ai quarti di finale di un Grande Slam, il basilese dovrà battere lunedì l’italiano Lorenzo Sonego (n. 23).

Presente per l’81. volta sul tabellone principale di un torneo maggiore, Roger Federer si issa al 4. turno per la 69. volta in totale, la 18.ma sull’erba londinese. Il quasi 40.enne basilese avrebbe potuto (dovuto?) affrontare quest’ottavo in totale fiducia. Ma il calo che ha evidenziato sabato sul Centre Court alla fine della terza frazione induce a una certa prudenza. Gli è costato il set ed ha un po’ intaccato la riserva di energie che non sono ormai più inesauribili.

Un calo evitabile

Roger Federer aveva tuttavia sino a quel momento giocato una partita perfetta sino al 6-4 6-4 5-5 15/40 sul servizio dell’avversario. Non è però riuscito a sfruttare le due palle break a disposizione, che avevano il peso di due palle di match. Frustrato per aver lasciato passare quest’opportunità, Federer ha concesso il suo primo break della partita, concedendo il set all’avversario. Della sua serenità a quel punto non c’era più traccia. A tal punto che non è stato in grado di mantenere il break che Cameron Norrie gli aveva offerto nel quinto gioco della quarta frazione.

Il basilese ha tuttavia saputo evitare un quinto – pericolosissimo set -, stringendo i denti e il suo gioco nel “money time”. Ha così firmato il suo quarto break del pomeriggio nel nono gioco del quarto set e ha concluso la partita nello slancio sulla sua prima palla di match, dopo 2 ore e 34’ di gioco.

«Super sollevato»

«Sono molto sollevato. La partita si è trasformata in una dura battaglia, quando ero ad un nulla dal servire per il match» nel terzo set, ha detto Federer, che ha lasciato esplodere tutta la sua gioia al termine dell’incontro. «Ma Cameron ha meritato la vittoria nella terza frazione», ha sottolineato.

«Nell’insieme sono soddisfatto del mio livello di gioco», ha continuato il basilese, apparso più a suo agio rispetto sia ai due precedenti incontri sia nel primo turno contro Adrian Mannarino. Ricordiamo che era stato “malmenato” dal francese sino all’abbandono di quest’ultimo in entrata di quinto set. «Si tratta del mio ultimo torneo del Grande Slam prima di compiere i 40 anni” l’8 agosto. “Non è altro che un bonus ritrovarmi di nuovo qui», ha spiegato Federer, che avrà ora l’occasione di ricaricare le batterie domenica nella tradizionale giornata di riposo in vigore a Wimbledon.

Sonego è in forma

Federer dovrà essere infatti in pieno possesso dei suoi mezzi lunedì. È vero che ha dominato Lorenzo Sonego in occasione dell’unica precedente sfida. Ma si è svolta nell’edizione 2019 del Roland Garros, dove il basilese si era imposto 6-2 6-4 6-4. Da allora, il suo avversario ha fatto enormi progressi. Vincitore del suo primo titolo ATP sull’erba di Antalya qualche settimana dopo il loro primo confronto, Sonego ha confermato in primavera che sull’erba si trova a suo agio. Il torinese ha in effetti raggiunto la finale a Eastbourne proprio prima della quindicina londinese. Ha dunque tutto il diritto di credere nella sua buona stella.

