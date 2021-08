(Aggiornato alle 23.11) Un video di un minuto e mezzo circa, caricato sui propri canali social, e tanti - tantissimi - interrogativi. In serata Roger Federer ha fornito un aggiornamento in merito al proprio stato di salute. E le notizie, per le migliaia di tifosi sparsi in tutto il mondo, non sono positive. «Devo nuovamente tornare sotto i ferri ed effettuare un’altra operazione al ginocchio (la terza, ndr.), per sperare di sentirmi meglio sul medio-lungo termine» ha affermato il fenomeno basilese.

Dopo Wimbledon diversi accertamenti

Rimasto lontano dai campi da gioco in seguito all’eliminazione riportata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, per mano del 24.enne polacco Hubert Hurkacz, «Re Roger» aveva inizialmente affermato di aver avvertito un riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Fatto, questo, che lo aveva spinto a rinunciare preventivamente al torneo olimpico di Tokyo, sperando di poter rientrare in tempo per gli US Open. Il 40.enne rossocrociato ha fatto ulteriore chiarezza in merito a quanto è avvenuto nelle ultime settimane: «Dopo Wimbledon mi sono sottoposto a diversi test ed esami con degli specialisti, perché sentivo che le condizioni del mio ginocchio erano peggiorate durante la stagione sull’erba. Mi era ormai chiaro che non potevo continuare così». Poi, come detto, il responso definitivo: la necessità di un nuovo intervento, il terzo dal 2020 a oggi.

La carriera è a rischio

Un’operazione che, inevitabilmente, getta parecchie orme sul futuro della carriera del basilese. Costretto negli ultimi anni a centellinare gli sforzi, l’ex numero uno al mondo dovrà nuovamente osservare un periodo di pausa forzata. Con tutte le conseguenze del caso: «Sarò in stampelle per diverse settimane e lontano dalle competizioni per parecchi mesi - ha confermato il diretto interessato -. Non lo nascondo, sarà davvero difficile. Allo stesso tempo però, avverto che è la cosa giusta da fare. Voglio sentirmi di nuovo in salute e capace di correre, in un futuro più o meno lontano. Ma soprattutto voglio darmi un almeno barlume di speranza di poter tornare a competere nel circuito, in qualche maniera».

Parole inequivocabili, che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Ne è conscio anche lo stesso Federer, che non a caso ha poi proseguito nella sua analisi in merito a quanto lo attenderà nei prossimi mesi: «Sono realista, ho quarant’anni e so cosa significa sottoporsi ad un’operazione a questo stadio della mia carriera. Ma ripeto: voglio sentirmi meglio. Per questo motivo, quantomeno all’inizio, approccerò la riabilitazione con l’idea di tornare in campo. Poi, man mano che il processo si metterà in atto, vedremo che piega prenderà». Una piccola, flebile fiammella di speranza insomma. Che rimarrà lì, accesa, in attesa di ulteriori aggiornamenti e sviluppi. Tenendo conto però che, come lasciato intendere dallo stesso tennista elvetico, a questo punto già solo un ritorno in campo sarebbe da considerarsi come un successo.

La voglia di tornare a sorridere

E ora? Come già accaduto lo scorso anno, per i tanti appassionati non resta che attendere l’esito dell’intervento, nonché gli aggiornamenti che - passo dopo passo - Federer fornirà durante la riabilitazione. Sperando, evidentemente, che uno di questi non diventi l’annuncio del suo addio, che di fatto renderebbe la già citata uscita di scena nella sua Wimbledon l’ultima apparizione sui campi da gioco dell’otto volte campione del torneo londinese.

Comunque sorridente, il fenomeno basilese - con i suoi soliti modi affabili - ci ha tenuto a lanciare un messaggio positivo a propri fan: «Ringrazio già sin d’ora tutti coloro che sicuramente mi scriveranno nei prossimi giorni. So che molti di voi soffriranno insieme a me, come già accaduto in passato in situazioni analoghe. Altri invece mi augureranno semplicemente di ristabilirmi quanto prima. A tutti voi posso soltanto fare una promessa: darò il massimo per tornare a farvi sorridere, fornendovi degli aggiornamenti lungo il cammino».

