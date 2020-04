Sarà un’estate di diversa per gli appassionati di tennis e non solo. Per la prima volta dal 1945, quando non si disputò a causa della Seconda guerra mondiale, Wimbledon non si giocherà a causa della pandemia da coronavirus. Così gli organizzatori hanno voluto rivolgersi ai fan con un video speciale e la voce narrante di Roger Federer, otto volte vincitore sull’erba di Church Road.