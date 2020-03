«Viviamo un periodo difficile e nessuno dev’essere lasciato indietro. Mirka e io abbiamo deciso di donare personalmente un milione di franchi alle famiglie vulnerabili in Svizzera». Sono le parole riportate oggi da Roger Federer, in un messaggio su Instagram. «Il nostro contributo - prosegue il tennista basilese - è solo un inizio. Speriamo che altri si accoderanno per aiutare ancora più famiglie bisognose. Insieme possiamo superare questa crisi. Restate in buona salute».