«Devo decidere se continuare a giocare o no» prosegue Federer. «Non è troppo rischioso continuare a caricare sul ginocchio? Non è meglio riposarsi?». Tutti interrogativi che Roger espone in conferenza stampa. Parigi, in fondo, è soltanto una tappa per l’elvetico, atteso ad Halle il 14 giugno per lanciare la stagione sull’erba. Tornato a giocare in marzo dopo due operazioni al ginocchio destro nel 2020, il basilese (presto quarantenne) punta con forza a Wimbledon. È il suo obiettivo prioritario, diciamo l’unico. «Dopo ogni partita, devo rivalutare la situazione e capire, all’indomani, come mi sveglio e come sta il mio ginocchio. E questa cosa è ancora più vera dopo una partita così lunga».

Federer sta giocando il suo primo Slam dopo sedici mesi e, appunto, si è qualificato agli ottavi dopo un lungo braccio di ferro con Koepfer. «Dopo il secondo set, non sapevo quanta benzina avevo ancora in corpo. Ed era già stata una bella battaglia fino a lì». E ancora: «Mi sono dovuto calmare, in particolare sul piano emozionale, evitando di forzare i colpi e facendo prevalere l’esperienza. È stata una partita importante per me. Non mi ero mai allenato per oltre tre ore, avevo spinto in una misura ragionevole. Si tratta, dunque, di un grosso passo avanti. Non mi aspettavo certo di vincere tre partite qui a Parigi. E questa vittoria conferma la mia buona performance contro Cilic, in circostanze completamente differenti. Sì, sono contento».