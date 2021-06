Roger Federer (ATP 8) aprirà l’edizione 2021 di Wimbledon, martedì, affrontando Adrian Mannarino (42). Il basilese, forte di otto titoli sull’erba londinesi e di venti Slam totali, conduce per 6-0 nel testa a testa con il mancino francese. 39 anni, Federer potrebbe incrociare Daniil Medvedev ai quarti. La buona notizia è che il basilese non figura nella parte di tabellone di Novak Djokovic, numero uno del ranking e campione in carica: l’unico incrocio possibile, quindi, è in finale.