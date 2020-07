Dopo il «Match in Africa» dello scorso 7 febbraio, giocato contro Rafael Nadal a Città del Capo, Roger Federer è sceso in campo soltanto in un’occasione. Lo ha detto lo stesso basilese in un’intervista diffusa sabato sui canali nazionali. «È vero che ho trascorso un po’ di tempo a palleggiare contro il muro, ma non so quanto sia stato utile. Mi auguro di saper ancora giocare a tennis una volta che potremo tornare alle partite serie», ha detto con un filo di ironia il campione dei 20 titoli del Grande Slam.

Sempre in tono scherzoso, Rogerone ha lasciato intendere che non è il caso di preoccuparsi troppo: «Stiamo tutti vivendo una situazione estrema. Io potrei giocare stando fermo, o almeno senza dovermi spostare da destra a sinistra e viceversa. Alla mia età si potrebbe fare anche così», ha aggiunto Federer che il prossimo 8 agosto compirà i 39 anni.

La lunga pausa forzata di Roger dopo le due operazioni (ndr: quasi tutti i tennisti sono comunque stati a riposo durante la prima fase della pandemia da coronavirus) non ha tolto alcun entusiasmo al nostro fenomeno, il cui amore per il tennis è sempre grandissimo. «Fino a quanto il mio corpo me lo permetterà continuerò a giocare. Non mi preoccupo più di tanto per gli anni che passano».

Il suo ritorno alle gare è previsto per il gennaio 2021 in occasione dell’Australian Open, i cui organizzatori si stanno già premunendo per evitare brutte sorprese a causa dei problemi legati al COVID-19. In pratica vi saranno misure sanitarie particolarmente rigorose e un contingentamento per quanto riguarda gli spettatori. «È un momento molto delicato. Non sappiamo come e quando si potrà risolverlo, ma dovremo stare attenti», ha spiegato il direttore del torneo Craig Tiley, ricordando che attualmente Melbourne non si può raggiungere dall’estero.

Ci saranno sicuramente delle restrizioni, sulle quali Tiley intende dare maggiori indicazioni già nel corso di questa settimana. Di sicuro, i giocatori provenienti dagli altri continenti, una volta arrivati agli antipodi, dovranno sottoporsi alle regole della quarantena. Le restrizioni per quanto riguarda i viaggi sono d’altra parte già note agli stessi giocatori australiani che intendono partecipare all’Open degli Stati Uniti, che dovrebbe iniziare il 31 agosto a New York. L’Open d’Australia 2021, prima prova stagionale del Grande Slam, dovrebbe prendere il via il 18 gennaio.

