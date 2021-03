Dalla gioia all’amarezza. Dal sollievo alla evidente fatica. Tutto in 24 ore. Sì, la parabola di Roger Federer al torneo di Doha è stata a corto raggio. Mercoledì il rientro sognato, vincente e senza particolari contraccolpi sul piano fisico. Giovedì la caduta nei quarti di finale. Che, quando ti chiami Federer, fa sempre e comunque rumore. Eppure l’eliminazione dell’elvetico era tutto fuorché impensabile. E a pensarci e concretizzarla è stato il georgiano Nikolos Basilashvili (ATP 42). Come al primo turno, Roger è rimasto in campo per tre set. A questo giro però ha perso velocità game dopo game, flirtando per un breve istante con il successo, ma finendo per inchinarsi. Il risultato? 3-6 6-1 7-5.

A tradire Federer, non a caso, è stato il fisico. Non accusare due match combattuti in rapida successione, dopo uno stop di 13 mesi e due operazioni al ginocchio, era chiedere troppo anche al Maestro. Che, a 39 anni, più che al ritmo si è aggrappato a quell’odio viscerale per la sconfitta. Tanto, dicevamo, da sfiorare un successo che ai più sembrava un miraggio. Per la 23. volta in carriera, Federer ha tuttavia perso a seguito di un match point gettato alle ortiche. Il precedente, drammatico, riporta alla finale di Wimbledon nel 2019, persa contro Novak Djokovic al termine di una battaglia epica. In Qatar, tornando al presente, si era invece sul 5-4, con il basilese avanti 40-30. A fare il gioco di Basilashvili è però stata una risposta fiacca, presto trasformatasi in uno scambio insostenibile per l’avversario.

Altre due ore a battagliare

Federer ha affrontato il match con alcuni dolori alla spalla. Non la premessa migliore al cospetto di un giocatore dai colpi parecchio pesanti. «Basilashvili ha mostrato un gioco differente rispetto a Evans» ha sottolineato Federer a margine di una sfida durata quasi due ore. «Il più forte in campo era lui». L’elvetico ha quindi allargato lo sguardo a entrambi i match disputati in Qatar. «Il mio bilancio è abbastanza positivo. Ambire a un quarto titolo a Doha non sarebbe stato realistico. Non sono ancora al 100%. Lo vedo e lo sento. Detto ciò, arrivo da talmente lontano che posso essere felice di aver combattuto punto su punto in questi due match andati al terzo set. L’obiettivo, lo ribadisco, è arrivare in piena forma per la stagione sull’erba».

La terra rossa? Perché no

Per arrivare al top della forma nel giardino di casa, a Wimbledon, Federer dovrà ad ogni modo ritrovare il giusto feeling con la competizione. Giocare e ancora giocare, tenendo però sotto controllo il proprio corpo. «Mi concederò ancora un po’ di tempo prima di decidere se scendere in campo a Dubai, settimana prossima» ha precisato al proposito il basilese. Molto dipenderà dai fastidi alla spalla che hanno condizionato la partita contro Basilashvili. Poi arriverà la stagione della rossa. Con quali prospettive per Roger? «Se voglio arrivare in buone condizioni a Wimbledon, dovrò giocare dei match. E no, non credo che misurarmi su questa superficie potrà nuocere al mio gioco». Quanto basta per far sognare gli organizzatori del Roland Garros.

