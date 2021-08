Roger Federer non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati. Il basilese, che domenica festeggerà 40 anni, sta ancora facendo i conti con i problemi al ginocchio. Già costretto a rinunciare ai Giochi olimpici di Tokyo, Roger avrebbe dovuto disputare il torneo di Cincinnati (14-22 agosto) come unica prova di preparazione per l’Open degli Stati Uniti, in programma a New York dal 30 agosto.