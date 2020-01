Il coriaceo Millman ha dettato il ritmo già nel primo set, vinto per 6-4. Nella seconda frazione Federer ha dovuto stringere i denti per rimanere incollato all’avversario e pareggiare i conti in rimonta, grazie a un tie-break dominato 7-2. Roger in seguito ha vinto anche la terza frazione per 6-4, ma non è stato in grado di chiudere la pratica nella quarta, in cui ha concesso ancora troppo al tenace Millman. Ecco allora che tutto si è deciso nel quinto set. Costretto subito ad inseguire, l’elvetico ha reagito con il controbreak per il 2-2. Nel Super tie-break Federer ha inseguito sin dall’inizio (0-3), per poi ribaltare tutto quando la partita sembrava ormai sfuggita di mano.