Roger Federer è in buona compagnia. Questo, almeno, è il senso dei complimenti via social a Rafael Nadal, arrivato pure lui a quota 20 Slam. Proprio come l’elvetico, che non ha perso tempo per complimentarsi con l’amico (e rivale): «È un vero onore per me congratularmi con lui per la sua ventesima vittoria del Grande Slam». E ancora: «Vincere tredici volte il Roland Garros è una delle più grandi imprese nello sport». Di più, il basilese ha sempre «avuto il massimo rispetto» per l’amico Rafa, «come persona e come campione. Essendo il mio più grande rivale da molti anni, credo che ci siamo spinti a vicenda per diventare giocatori migliori».